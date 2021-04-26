Месенджер представив оновлення платежів, голосових чатів і ще деяких функцій.

Telegram дозволив продавцям приймати платежі в будь-яких чатах, зокрема, у групах та каналах.

Про це в понеділок, 26 квітня, повідомляється в блозі месенджера.

Платіжні боти існують у Telegram з 2017 року, і з їх допомогою можна здійснювати оплати, не покидаючи додаток. Сьогодні месенджер запустив "Платежі 2.0".

"З сьогоднішнього дня продавці можуть приймати платежі кредитними картками за допомогою восьми вбудованих платіжних систем у будь-якому чаті, зокрема, у групах та каналах", - йдеться в повідомленні.

Для оплати можна використовувати будь-який додаток, зокрема й Telegram для комп'ютерів. Покупець також може залишити чайові, щоб підтримати улюбленого автора, кафе або магазин.

При цьому Telegram стверджує, що саме платіжні системи обробляють і зберігають усю конфіденційну інформацію, таку як дані кредитної картки. Доступу до цих даних немає ані в Telegram, ані в розробників ботів.

Зараз месенджер підтримує платежі через Stripe, "Яндекс.Гроші", "Ощадбанк", Tranzzo, Payme, CLICK, LiqPay та ECOMMPAY.

Платформа для платежів відкрита і безкоштовна, Telegram не бере комісії. Для підключення свого магазину до платформи платежів не потрібно узгодження з Telegram. Випробувати нові можливості на безкоштовних тестових товарах і послугах можна в цьому каналі.

Інші оновлення

Також Telegram представив відкладені голосові чати. Тепер адміністратори груп і каналів можуть запланувати майбутній голосовий чат на певний час. Учасники спільноти побачать кольоровий таймер зі зворотним відліком і зможуть підписатися на повідомлення про початок голосового чату.

Читайте такожTelegram запустив два нових веб-клієнти та додаток для AndroidЗ вікна голосового чату тепер можна швидко переглянути фотографію і дані з графи "Про себе" будь-якого учасника, щоб краще розуміти, з ким відбувається спілкування. Відредагувати свої фото і дані теж можна просто з голосового чату.

Також месенджер додав функцію швидкого наближення зображень у чатах. Тепер можна швидко наблизити фотографії та відеозаписи в чаті, не відкриваючи їх: досить потягнути за зображення двома пальцями.

Користувачі iOS отримали можливість перемотувати відеозаписи вперед або назад, утримуючи пальцем кнопки +/- 15 секунд. На Android відео можна перемотувати, утримуючи пальцем праву або ліву частину екрану. Подвійне натискання перемотає на 10 секунд у той чи інший бік.

Окрім того, Telegram змінив анімації при появі бічного меню і поверненні в чат зі списку чатів на Android.

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Автор: Катерина Комолова