Виторг хочуть ділити з адміністраторами груп, щоб не запускати рекламу у групових чатах.

Telegram повинен до кінця квітня повернути інвесторам понад 600 мільйонів доларів. Щоб розв’язати цю проблему, команда компанії пропонує інвесторам вкласти 1 мільярд доларів у їхні облігації та обіцяє цілий набір проектів з монетизації Telegram, щоб відбити кошти за 5 років.

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Про це повідомляє VTimes з посиланням на документи фінансової звітності групи за останні два роки.

Аудитори підтвердили суттєві фінансові ризики компанії, дослідивши становище додатку за останні кілька років.

Щоб покрити мільйонні борги, Дуров вирішив монетизувати месенджер, проекти розраховані на реалізацію до 2023 року. Зокрема, шляхом розміщення реклами у Telegram. Кожен 10-й пост зможе бути рекламним, як тільки аудиторія почне зростати на 40% щороку.

Крім того, додаток хоче заробляти на продажі преміальних стікерів в окремому маркетплейсі Telegram, додаткових сервісів для корпоративних клієнтів. Виторг хочуть ділити з адміністраторами груп, щоб не запускати рекламу у групових чатах.

Ба більше, у Telegram можуть з’явитися свої stories з інтеграцією рекламних роликів.

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Автор: УНІАН