У ході останніх досліджень в космосі були виявлені можливі "портали" у віддалені райони Всесвіту. Ними можуть бути деякі надмасивні чорні діри в центрі галактик.
Про це повідомляє lenta.ru з посиланням на науковий журнал Monthly Notices of the Royal Society.
Читайте такожУ Швейцарії показали міське аеротаксі з вертикальним зльотом (фото)Учені вважають, що чорні діри в дуже яскравих галактиках можуть служити входами в такі "портали" або "кротові нори". Тобто, за словами науковців, у них повинен існувати вихід десь в іншій частині космосу.
Зіткнення двох тіл усередині кротової нори, як припускають учені, на знімках з космосу виглядали б як вибух. Відповідно, активне галактичне ядро, яке здавалося таким раніше, на ділі може бути входом у "портал".
Згідно із теорією дослідників, крізь ці "портали" цілком може пройти космічний корабель. Однак вони оточені інтенсивною радіацією, що робить неможливим виживання екіпажу.
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