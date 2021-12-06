Дослідники вважають, що жувальна гумка допоможе зменшити передачу вірусу.

Боротьба з коронавірусом вийшла на новий рівень. Вчені винайшли жувальну гумку, яка нейтралізує коронавірус в слині.

Про це повідомляє CNBC

"SARS-CoV-2 розмножується в слинних залозах, і ми знаємо, що коли хтось заражений чхає, кашляє або говорить, частина цього вірусу може досягти інших. Ця жуйка дає можливість нейтралізувати вірус в слині", - зазначив автор дослідження Генрі Деніела.

За його словами, жуйка допоможе зменшити передачу вірусу. Жуйка містить у своєму складі білок ACE2, який запобігає проникненню вірусів або вірусних частинок в клітини, може блокувати рецептор ACE2 в клітинах або зв'язатися з білком спайк.

Читайте такожВчені відкрили антитіло для розробки універсальної covid-вакциниВчені провели дослідження на зразках слини пацієнтів з COVID-19. Її піддали впливу ACE2 та виявили, що рівні вірусної РНК різко знизилися. Тепер вчені працюють над тим, щоб отримати дозвіл на проведення клінічного випробування.

Коронавірус в Україні

За минулу добу 5 грудня зафіксували 4 478 нових випадків коронавірусу: з них дітей-429, медпрацівників – 52. Від ускладнень померли 239 осіб, а 9 082 — одужали. Госпіталізували 1 660 осіб з підозрою або підтвердженою підозрою-19.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії зробили 29 702 тести на коронавірус: методом ПЛР-13 419, методом ІФА — 2 227. Також зробили 14 056 експрес-тестів на антиген до вірусу.

Всього в країні провели понад 16 мільйонів ПЛР-тестувань на коронавірус.

Читайте також З'явилася перша фотографія штаму коронавірусу "Омікрон" Вакцинація від коронавірусу в Україні

В Україні за минулий тиждень від коронавірусу зробили майже 1,3 млн щеплень. Вчора вакцину отримали понад 70 тисяч осіб.

За минулу добу, 5 грудня вакцинувалися від коронавірусу 70 797 осіб. З яких першу дозу отримали 27 161 особа, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 43 636.

З початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 13 753 066 осіб. З них отримали першу дозу вакцини -13 753 064 людини, а повністю імунізовані і отримали дві дози - 11 806 077. В цілому в країні було проведено 25 559 141 щеплення.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Анастасія Горбачова