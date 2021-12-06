В один день медсестра зробила не ті щеплення відразу двом немовлятам.

У Бразилії немовлят помилково щепили від COVID-19, після чого дітей госпіталізували. Медсестра переплутала вакцини. У двомісячної дівчинки піднялася температура і почалася блювота, а у чотиримісячного хлопчика опухли ніжки.

Про це повідомляє видання CNN Brasil.

5 грудня в Сан-Паулу офіційно підтвердили, що двоє немовлят помилково отримали вакцину від коронавірусу. Дітей госпіталізували, вони перебуватимуть під наглядом медиків до 15 днів. Влада вже почала розслідування.

Ана Клаудіа розповіла виданню, що її двомісячній доньці помилково ввели не ту вакцину. Через кілька годин після щеплення у дівчинки піднялася температура, згодом у неї почалася ще й блювота. На наступний день мама малятка звернулася в лікарню, але там лікарі сказали, що це природна реакція на щеплення. Медики не знали, що немовляті ввели не ту вакцину, про яку вони думали.

Читайте такожТаблетки проти COVID-19 виявилися менш ефективними, ніж заявлялосяПісля цього матері дівчинки зателефонували з медпункту, де її доньці робили щеплення. Жінку просили терміново приїхати. У лікарні їй сказали, що дитині помилково ввели не ту вакцину. Туди приїхав міністр охорони здоров'я, він особисто повідомив матері немовляти, що малятку замість пентавалентної вакцини, до складу якої включені антигени проти дифтерії, кашлюку, правця, вірусного гепатиту В і гемофільної палички, ввели вакцину від коронавірусу.

Зараз дитина перебуває в лікарні. Її стан покращився. Немовля постійно обстежують, дівчинці роблять УЗД голови та електрокардіограму.

"Я знаю, що всі роблять помилки, але така помилка неприпустима. Я не хочу завдати шкоди медсестрі, але хочу, щоб це послужило попередженням для інших медичних працівників та інших матерів: попросіть їх підтвердити, що вони вводять вашій дитині", - розповіла мати малятка.

Другому немовляті, якому помилково ввели не ту вакцину, чотири місяці. Хлопчик отримав щеплення в той же день, що і двомісячна дівчинка. Дитину вакцинувала та ж медсестра.

Протягом дня після щеплення у хлопчика опухли обидві ніжки. Малюк плакав і відмовлявся їсти, у нього почалася блювота. Вже наступного дня до матері дитини приїхав міністр охорони здоров'я. Він повідомив їй, що хлопчикові зробили не те щеплення.

Зараз малюк добре себе почуває, немовля перебуває під наглядом лікарів. Медсестру, яка зробила дітям не ті щеплення, відсторонили від роботи. Влада продовжує розслідування.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Австрії оштрафували хірурга за те, що помилково ампутував пацієнту не ту ногу.

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Автор: Поліна Кузенко