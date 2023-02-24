Це відкриття може перевернути існуючі теорії космології.

Телескопом імені Джеймса Вебба виявлено, як передбачається, шість масивних стародавніх галактик, які астрономи називають "руйнівниками всесвіту". Вони датуються періодом близько 600 мільйонів років після Великого вибуху.

Це відкриття може перевернути існуючі теорії космології, повідомляє Sky News. За словами вчених, ці шість галактик важать в мільярди разів більше, ніж наше Сонце. Їхні розмір і вік приголомшили.

"Хоча більшість галактик у цю епоху все ще невеликі і лише поступово збільшуються в розмірах з часом, є кілька монстрів, які швидко досягають зрілості. Чому це так або як це буде працювати, невідомо. Ми були вражені, трохи не повірили", - сказав провідний дослідник Іво Лаббе з Технологічного університету Свінберна в Австралії.

Відео дня

Джоел Лежа з Університету штату Пенсільванія, який брав участь у дослідженні, сказав, що відкриття "перевертає з ніг на голову те, що багато хто з нас вважав усталеною наукою".

"Виявляється, ми виявили щось таке несподіване, що насправді створює проблеми для науки. Це ставить під сумнів всю картину формування ранньої галактики", – сказав він.

Дослідницька група все ще чекає на офіційне підтвердження існування цих галактик за допомогою чутливої спектроскопії. Хоча деякі з них можуть бути не галактиками, а прихованими надмасивними чорними дірами, вчені вважають, що є "хороші шанси", що принаймні деякі з них виявляться галактичними гігантами.

Що вченим вдалося зняти за допомогою найпотужнішого в світі телескопа

25 серпня стало відомо, що космічний телескоп NASA імені Джеймса Вебба першим в історії зафіксував вуглекислий газ в атмосфері планети, розташованої за межами Сонячної системи.

У вересні найпотужніший у світі космічний телескоп "Джеймс Вебб" вперше зробив знімки і спектри Марса. За словами вчених, на новій "тепловій карті" Марса видно прохолодні регіони: полюси і північна півкуля.

У жовтні космічний телескоп "Джеймс Вебб" зняв так звані "стовпи творіння" - одне з найкрасивіших місць в космосі.

Вас також можуть зацікавити новини: