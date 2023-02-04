Ця екзопланета розташована у 15 разів ближче до своєї зірки, ніж Земля до Сонця.

Команда німецьких науковців з Інституту астрономії Макса Планка виявила нову планету, яка потенційно може бути придатною для життя.

Нею виявилась скеляста екзопланета під назвою Wolf 1069b. Вона розташована за 31 світловий рік від нас, повідомляє Science Alert.

За даними науковців, маса цієї планети в 1,36 раза перевищує масу Землі. Повний оберт навколо зірки вона робить за 15,6 дня та розміщена в 15 разів ближче до неї, ніж, наприклад, Земля до Сонця. Попри це, на планеті не спекотно - вона обертається навколо червоного карлика, який набагато холодніший за Сонце.

Відео дня

Астрономи зазначають, що Wolf 1069b схожа на Меркурій і може мати температуру близько -23°С. Це занадто холодно для рідкої води, яка без атмосфери все одно перетворилася б на пару. За оцінкою вчених, щоб дізнатися більше про придатність Wolf 1069b до життя треба ще зачекати приблизно десять років.

Останні відкриття астрономів

Як раніше повідомляв УНІАН, вчені виявили в космосі два "водних світи".

Наприкінці 2022 року астрономи виявили екзопланету, яка по спіралі наближається до своєї зірки. Вона приречена на зіткнення й знищення.

Вас також можуть зацікавити новини: