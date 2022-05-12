Зображення називають першим прямим свідченням того, що цей величезний об'єкт знаходиться в центрі Чумацького Шляху.

Вчені зробили перше в історії зображення надмасивної чорної діри в центрі нашої галактики.

Про це пише пише The Independent з посиланням на The Astrophysical Journal Letters.

Відзначається, що на цьому знімку можна не тільки вперше побачити надмасивну чорну діру в центрі Чумацького Шляху, відому як Стрілець А*, але і, нарешті, отримати прямий доказ того, що вона дійсно існує.

При цьому вчені відзначають, що на новому зображенні сама чорна діра залишається невидимою, тому що вона абсолютно темна. Але на зображенні видно яскраве кільце, яке оточує його, і показано, як світло огинає область.

Дослідники описують чорну діру як "клей, що скріплює галактику".

"Це ключ до нашого розуміння того, як Чумацький Шлях формувався і буде розвиватися в майбутньому", – пояснює Зірі Юнсі з Університетського коледжу Лондона.

В цілому це друге в історії зображення чорної діри – перше було отримано в 2019 році в Галактиці M87 в 55 000 світлових років від Землі, тією ж командою, що і нинішнє. На створення другого зображення пішло п'ять років роботи понад 300 дослідників з усього світу.

Незважаючи на те, що Стрілець А* знаходиться всього в 27 000 світлових років від нас, зробити другий знімок, за словами вчених, було набагато складніше, ніж перший, і потрібно було розробити спеціальні інструменти, щоб пробиратися крізь завихрений газ, що оточує чорну діру.

Тепер, відзначають вчені, маючи два приклади чорних дір, вони зможуть вивчати відмінності між ними, порівнюючи і протиставляючи два приклади.

"У нас є зображення двох чорних дір – однієї на великому кінці та однієї на малому кінці надмасивних чорних дір у всесвіті – тож ми можемо піти набагато далі в тестуванні того, як гравітація поводиться в цих екстремальних умовах, ніж будь-коли раніше", – зазначає вчений EHT Кейічі Асада з Інституту астрономії і астрофізики Академії Сініка, Тайбей.

"У нас є два абсолютно різних типи галактик і дві дуже різні маси чорних дір, але поблизу краю цих чорних дір вони виглядають дивно схожими. Це говорить нам про те, що загальна теорія відносності керує цими об'єктами поблизу, і будь-які відмінності, які ми бачимо далі, повинні бути пов'язані з відмінностями в матеріалі, який оточує чорні діри", – додала співголова Наукової ради EHT Сера Маркофф.

Як повідомляв УНІАН, раніше вчені показали, як виглядає "смерть" зірки.