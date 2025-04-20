Якщо для молоді соцмережі несуть більше шкоди, то для їхніх літніх родичів навпаки - самий позитив.

Соціальні мережі часто критикують за надлишок примітивного контенту, який не сприяє інтелектуальному розвитку. Навіть почав поширюватися термін "цифрова деменція", який відображає зростаюче занепокоєння щодо постійного перегляду такого контенту. Але нове дослідження показує, що принаймні для літніх людей, соцмережі несуть більше користі, ніж шкоди, пише Interesting Engineering.

Дослідження, проведене в медичній школі Остіна Делла вченими з Університету Бейлора та Техаського університету, проаналізувало результати понад 136 чужих досліджень і дані понад 400 000 людей. Воно виявило, що ризик когнітивних розладів серед людей похилого віку, які постійно працюють з сучасними технологіями, є на 58% нижчим, ніж у їхніх менш технологічних однолітків.

Доцент психології та нейронауки в Університеті Бейлора доктор Майкл К. Скаллін зазначив, що вивчення нових технологій не є легким процесом, особливо для літніх людей. Але саме ця складність є корисною для мозку.

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"Одна з перших речей, яку сказали люди середнього та старшого віку, це: "Я так розчарований цим комп’ютером. Цьому важко навчитися". Це фактично відображення когнітивного виклику, який може бути корисним для мозку, навіть якщо він не відчуває себе чудово в даний момент", – сказав Скаллін.

Такі завдання, як оновлення програмного забезпечення, фільтрування реклами та усунення несправностей Wi-Fi, потребують когнітивних здібностей і з часом змушують мозок працювати. Замість того, щоб виснажувати розумові здібності, вони стимулюють їх, кажуть дослідники.

Крім того цифрові технології допомагають літнім людям зберігати самодостатність у повсякденних справах, одночасно сприяючи соціальному зв’язку.

"Тепер ви можете спілкуватися з родичами різних поколінь. Ви можете не тільки поговорити з ними, ви можете побачити їх. Ви можете поділитися фотографіями. Ви можете обмінятися електронними листами, і все це протягом секунди або менше. Отже, це означає, що є більше можливостей для зменшення самотності", — сказав Скаллін.

З огляду на результати дослідження, автори рекомендують людям залучати своїх літніх родичів до користування сучасними електронними гаджетами.

Дослідження було опубліковано в журналі Nature Human Behavior.

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