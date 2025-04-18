Високі температури вже погіршують психічне здоров'я людей.

Глобальне потепління критично позначається на психічному здоров'ї людей. Про це йдеться в новому дослідженні, опублікованому в журналі Nature Climate Change.

Вчені попереджають, що підвищення температури може призвести до більшої кількості розладів психічного здоров'я.

Як повідомляється, високі температури вже сприяють тисячам випадків поганого психічного здоров'я щороку. Це число може різко зрости до 2050 року, оскільки планета продовжує нагріватися.

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"Від легкого стресу до серйозних станів, таких як шизофренія, підвищення температури ускладнює життя мільйонів людей", - каже доктор Пен Бі, провідний автор дослідження зі Школи громадської охорони здоров'я Університету Аделаїди.

Зокрема, вчені підрахували, що спека призводить до щорічної втрати понад 8450 років здорового життя в Австралії. Це близько 1,8% від загального тягаря психічних і поведінкових розладів у країні.

Дослідники попереджають, що до 2050 року це число може збільшитися майже аж на 50%, оскільки клімат продовжує теплішати, а хвилі тепла стають дедалі довшими.

Особливо страждають молоді люди віком від 15 до 44 років. Йдеться про широкий спектр захворювань, пов'язаних з емоційною регуляцією, мисленням і поведінкою, включно з тривогою, депресією, біполярним розладом, шизофренією, розладами, пов'язаними із вживанням алкоголю і наркотиків.

Небезпечна спека вбиває людей - дослідження

Раніше вчені підрахували, що висока температура повітря може вбити на 50% більше людей у Європі до кінця століття.

Передбачається, що 8 тисяч людей помиратимуть щорічно через "субоптимальні температури" навіть за найоптимістичнішого сценарію скорочення забруднення, яке нагріває планету. За найгіршого сценарію щорічно від спеки гинутиме 80 тисяч осіб.

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