Першими і поки єдиними на поверхні Місяця прапор своєї країни встановили астронавти NASA зі США.

Під час першої в історії китайської місії зі збору зразків місячного грунту зонд Chang'e 5 розгорнув невеликий прапор КНР на поверхні Місяця.

Після цього апарат успішно злетів з поверхні природного земного супутника, передає НВ.

Повідомляється, що прямо перед запуском апарату в напрямку Землі зонд автоматично розгорнув червоний національний прапор Китаю.

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Це стало першим випадком в аерокосмічній галузі цієї країни.

Зонд Chang'e 5 здійснив посадку на місяці 1 грудня 2020-го. Апарат спустився на північ від піку Рюмкера, розташованого в океані бур на видимій стороні Місяця і приступив до збору перших для Китаю зразків ґрунту супутника Землі.

Робота зонда тривала близько 19 годин, після чого автоматична система поклала отримані зразки в контейнер у злітному модулі.

"Радіолокатор проникнення місячного реголіту та інші корисні навантаження, встановлені на космічному апараті, провели наукову розвідку відповідно до плану і надали інформаційну підтримку для збору зразків грунту", - заявили китайські вчені.

Зразки місячного ґрунту упакували в герметичному контейнері всередині космічного апарату, щоб забезпечити їх збереження у вакуумі і в атмосфері Землі.

Chang'e 5 - це остання місія в китайській програмі Chang'e з дослідження місяця за допомогою роботизованих апаратів. Безпілотник назвали Chang'e-5 на честь китайської богині Місяця Чансі.

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Нагадаємо, першими і поки єдиними на поверхні Місяця прапор своєї країни встановили астронавти NASA зі США під час місії Аполлон в 1969 році.

На сучасних супутникових зображеннях поверхні Місяця досі була видна тінь від цього прапора. Хоча деякі експерти заявляли, що прапор США на Місяці зруйнувався відразу після зльоту космічних апаратів NASA назад на Землю.

Вивчення Місяця

У разі успіху місії Китай стане третьою країною в світі, що доставила ґрунт з місяця на Землю - після США і СРСР. Остання місія з доставки місячного ґрунту була здійснена в 1976 році.

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Автор: УНІАН