Насправді Ярослав Мудрий був без довгої бороди і мав блакитні очі.

Справжнє обличчя Ярослава Мудрого у вигляді голограми відтепер можуть побачити всі відвідувачі заповідника "Софія Київська".

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Унікальну призму для демонстрації реальної зовнішності київського князя зробили на замовлення в Данії.

Справжнє обличчя Ярослава Мудрого було відтворено у рамках проєкту "Україна. Повернення своєї історії".

До цього Ярослава знали за зображенням, створеним у радянські часи. Виявилося, з реальністю цей образ має мало спільного. Справжній князь був без довгої бороди і значно привабливіший.

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Автор: УНІАН