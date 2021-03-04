Так насправді виглядав Ярослав Мудрий, кажуть фахівці / фото УНІАН, Віктор Ковальчук
Справжнє обличчя Ярослава Мудрого у вигляді голограми відтепер можуть побачити всі відвідувачі заповідника "Софія Київська".
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Унікальну призму для демонстрації реальної зовнішності київського князя зробили на замовлення в Данії.
Справжнє обличчя Ярослава Мудрого було відтворено у рамках проєкту "Україна. Повернення своєї історії".
До цього Ярослава знали за зображенням, створеним у радянські часи. Виявилося, з реальністю цей образ має мало спільного. Справжній князь був без довгої бороди і значно привабливіший.
Новини України: у Києві показали справжнє обличчя Ярослава Мудрого
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