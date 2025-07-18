Це відкриття застало зненацька вчених і тепер вони ламають голову над побаченим всередині піраміди.

У єгипетському некрополі Дахшур виявлено 4000-річну піраміду, яка була запечатана тисячоліттями.

Відкривши її, всередині археологи виявили гробницю, несхожу на жодну іншу, яка ставить під сумнів усе, що науці відомо про поховання фараонів, пише Dailygalaxy. Видання зазначило, що те, що фахівці побачили всередині, виявилося не просто забутою пам'яткою - це була загадка, оповита багатою і складною історією однієї з найбільших цивілізацій світу.

Усе почалося під час робіт із видобутку корисних копалин у Дахшурі. Робітники, які копали землю, помітили щось незвичайне: тонко обтесані вапнякові блоки. Це був знак того, що під ними знаходиться щось важливе.

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Після повідомлення Міністерства туризму і старожитностей Єгипту на розслідування було відправлено групу археологів. Керував розкопками Кріс Нонтон, британський єгиптолог, який швидко усвідомив важливість знахідки.

Нонтон і його команда виявили прохід, що веде вниз у центральну камеру. Те, що вони виявили всередині, застало їх зненацька. Гробниця, запечатана майже 4000 років, виявилася не такою первозданною - усередині панував безлад, але жодних слідів злому не було. Печатка на гробниці могла виникнути безлад.

Археологи вирішили, що це не справа рук сучасних грабіжників. Гробниця була розграбована задовго до того, як її запечатали назавжди. Наунтон описав це місце як "стародавнє місце злочину", припустивши, що розграбування могло статися під час самого поховання.

Видання зазначило, що наслідки цього відкриття ще належить з'ясувати, але воно ставить під сумнів сучасні уявлення про давньоєгипетські похоронні обряди.

Справжня сенсація сталася, коли було розкрито особу мумії, що знаходилася в гробниці. Використовуючи передові технології сканування, археологи змогли реконструювати пошкоджені ієрогліфи на канопі. Виявилося, що гробниця належала не кому іншому, як принцесі Хатшепсут, цариці з XIII династії Єгипту. Ім'я Хатшепсут відоме історикам, але це була не та Хатшепсут, яка стала одним із найвідоміших фараонів Єгипту.

Ця Хатшепсут, чиє ім'я ніколи не зустрічалося в історичних хроніках, була зовсім іншою особистістю. Саме її існування було загублене досі. Виявлення піраміди, присвяченої їй, свідчить про те, що вона була вельми важливою персоною, проте її ім'я було навмисно викреслено з історичних книг.

Археологи вважають, що виявлення гробниці принцеси Хатшепсут - це більше, ніж просто вражаюче відкриття про забуту царицю. Її викреслення з документів - нагадування про те, що історію часто пишуть переможці, а тих, хто програв, навмисно забувають.

Це відкриття також порушує нові питання про внутрішню боротьбу за владу в царській родині. Чи могло це розграбування бути частиною більш масштабної боротьби за владу?

Археологи вважають, що теорія про те, що гробницю розграбували до того, як її запечатали, може свідчити про зраду або змову, жертвою якої стала Хатшепсут.

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