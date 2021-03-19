У роботі Facebook, Instagram та Facebook Messenger, які належать американській компанії Facebook Inc., стався збій.
Читайте такожTelegram оновив голосові чати та додав нові функції: що змінилосяПро це свідчать дані аналітичної онлайн-платформи Downdetector.
Так, близько 19:00 на роботу Instagram почали надходити скарги.
Велика частина з них - на неможливість завантажити медіа в додатку. Всього надійшло 2877 скарг.
У більшості користувачів Facebook не працює сайт, а в месенджері не відправляються повідомлення. Також про проблеми з додаток повідомили користувачі месенджера WhatsApp.
На збій скаржаться користувачі з усієї Європи.
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