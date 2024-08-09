Учені вигадали новий спосіб тераформування Марса, щоб зробити його більш схожим на Землю і, можливо, навіть домівкою для людей. Як пише Independent, нове дослідження пропонує розпилювати частинки інженерного пилу у марсіанській атмосфері, щоб розігріти її і зробити придатною для життя.
У чому суть методу
Зазначається, що цей метод спрямований на створення парникового ефекту, як на Землі. В попередніх пропозиціях пропонувалося зробити це за допомогою газів, доставлених на Марс, або за допомогою складного видобутку корисних копалин на самій планеті. Однак нове дослідження передбачає використання заліза й алюмінію, які поширені на Марсі, та інженерну обробку частинок пилу в короткі стрижні, розміром зі шматочки блискіток, які затримуватимуть тепло і розсіюватимуть сонячне світло на поверхні, створюючи парник.
"Вам все ще знадобляться мільйони тонн, щоб зігріти планету, але це в п'ять тисяч разів менше, ніж було потрібно в попередніх пропозиціях для глобального потепління Марса", - каже автор-кореспондент проєкту Едвін Кайт.
Цього все ще буде недостатньо, щоб дозволити людям жити на Марсі без зміни самого повітря. Але цього може бути достатньо, щоб почати вирощувати мікроби, а потім і харчові культури, припускають дослідники, а ті, зі свого боку, зможуть додати кисню в атмосферу і зробити її більш доступною для проживання людини.
На думку вчених, новий метод тераформування більш ніж у 5 000 разів ефективніший за попередні, оскільки використовує ресурси, які легко доступні на Марсі, а не вимагає транспортування матеріалів із нашої планети або викопування їх із марсіанського ґрунту.
Independent нагадує, що перші пропозиції щодо тераформування Марса з'явилися на початку 1970-х років. За 50 років, що минули відтоді, дослідники запропонували безліч різних способів зробити його більш схожим на Землю, але жоден із них так і не було реалізовано.
Раніше вчені виявили пустельний мох, який може вижити на Марсі і зіграти вирішальну роль у зародженні життя на червоній планеті.