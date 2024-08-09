Новий метод більш ніж у 5 000 разів ефективніший за попередні схеми обігріву червоної планети, стверджують учені

Учені вигадали новий спосіб тераформування Марса, щоб зробити його більш схожим на Землю і, можливо, навіть домівкою для людей. Як пише Independent, нове дослідження пропонує розпилювати частинки інженерного пилу у марсіанській атмосфері, щоб розігріти її і зробити придатною для життя.

У чому суть методу

Зазначається, що цей метод спрямований на створення парникового ефекту, як на Землі. В попередніх пропозиціях пропонувалося зробити це за допомогою газів, доставлених на Марс, або за допомогою складного видобутку корисних копалин на самій планеті. Однак нове дослідження передбачає використання заліза й алюмінію, які поширені на Марсі, та інженерну обробку частинок пилу в короткі стрижні, розміром зі шматочки блискіток, які затримуватимуть тепло і розсіюватимуть сонячне світло на поверхні, створюючи парник.

"Вам все ще знадобляться мільйони тонн, щоб зігріти планету, але це в п'ять тисяч разів менше, ніж було потрібно в попередніх пропозиціях для глобального потепління Марса", - каже автор-кореспондент проєкту Едвін Кайт.

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Цього все ще буде недостатньо, щоб дозволити людям жити на Марсі без зміни самого повітря. Але цього може бути достатньо, щоб почати вирощувати мікроби, а потім і харчові культури, припускають дослідники, а ті, зі свого боку, зможуть додати кисню в атмосферу і зробити її більш доступною для проживання людини.

На думку вчених, новий метод тераформування більш ніж у 5 000 разів ефективніший за попередні, оскільки використовує ресурси, які легко доступні на Марсі, а не вимагає транспортування матеріалів із нашої планети або викопування їх із марсіанського ґрунту.

Independent нагадує, що перші пропозиції щодо тераформування Марса з'явилися на початку 1970-х років. За 50 років, що минули відтоді, дослідники запропонували безліч різних способів зробити його більш схожим на Землю, але жоден із них так і не було реалізовано.

Раніше вчені виявили пустельний мох, який може вижити на Марсі і зіграти вирішальну роль у зародженні життя на червоній планеті.

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