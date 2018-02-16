У День святого Валентина в Україні одружилися майже 2400 пар - Мінюст

Одна пара з Києва, щоб одружитися, у день Святого Валентина, подала документи ще 21 червня 2017 року.

В Україні 14 лютого, у День усіх закоханих, одружилися 2393 пари, у тому числі 349 пар скористалися послугою Міністерства юстиції «Шлюб за добу».

Про це повідомили у прес-службі Мін'юсту з посиланням на заступника міністра юстиції з питань державної реєстрації Олену Сукманову.

Читайте такожДень всіх закоханих: як українські зірки привітали своїх половинок (фото, відео)«14 лютого в Україні стало на 2393 подружжя більше. Рекордсменом за кількістю шлюбів стала столиця: у Києві одружилися 216 пар. Далі - Дніпропетровська область, де одружилися 197 пар, та Львівська область, де шлюб взяли 152 пари. Найменше пар одружилися в Луганській області – всього 24», - зазначила вона.

Сукманова зауважила, що День святого Валентина є популярним днем для проведення весілля. «Одна пара з Києва, щоб одружитися, у день Святого Валентина, подала документи ще 21 червня 2017 року», - зазначила вона.

Заступник міністра нагадала, що Мін’юст на свято цього року запровадив акцію «Кохання поза часом»: 58 відділів ДРАЦСу по всій Україні працювали з 8 ранку і до півночі. «Перший шлюб 14 лютого було зареєстровано о 8:13 ранку в Запорізькій області, а останній - о 23:55 на Черкащині», - повідомила Сукманова.

Як повідомляв УНІАН, звільнений з полону бойовиків житель Донецька відгуляв весілля у Києві в День закоханих.