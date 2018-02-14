Звільнений з полону бойовиків відгуляв весілля в День закоханих (відео)

Ігор вперше за три роки надягнув костюм і говорить, що сьогодні буде один з найщасливіших моментів його життя.

Звільнений заручник бойовиків Ігор Сапожніков відгуляв весілля в День закоханих, скориставшись послугою експрес-весілля.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, Ігор Сапожніков одружився під знаменитим "Шоколадним будиночком" у Києві. Він пробув у полоні бойовиків 28 днів, його наречена Ірина усі ці дні чекала на свого коханого.

Ірина почала готуватися сьогодні з 9-ї години ранку і вперше побачила кадри сюжету ТСН про повернення заручників, де вона обіймає свого чоловіка.

«Я давно не наряджалася. Увесь цей час, насправді, був бойовий настрій», – сказала Ірина.

Ігор вперше за три роки вдягнув костюм і говорить, що сьогодні буде один з найщасливіших моментів їхнього життя, окрім того моменту, коли він повернувся із полону.