Бойовики на Донбасі почали допит мирного населення про причини ухилення від "служби в ополченні"

На всій території, окупованій російсько-терористичними військами, тривають "мобілізаційні заходи".

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

"Зокрема, на блокпостах угруповань "ДНР" та "ЛНР" повсюдно введено практику допитів чоловічого населення про причини ухилення від "служби в ополченні"", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ Луганську бойовики примушують малозабезпечених людей воювати на їх боці

При підозрі у "дезертирстві" мирних жителів затримують, майно вилучається. При проведенні "мобілізації" йде активний пошук військово-облікових спеціальностей: механіків-водіїв та операторів-навідників (танки, БМП, механіки-водії МТ-ЛБ і т.д.), саперів.

Також Тимчук відзначає, що в районі аеропорту Донецька відзначена активізація розвідувальних груп противника. Зафіксовано проведення розвідувальних заходів групою спецназу ГРУ ГШ ЗС РФ.