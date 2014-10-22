У "ДНР" – нова хвиля мобілізації: готуються до масштабного наступу" Києва після виборів
Керівництво "ДНР" заявляє про підготовку "широкомасштабного наступу" українських військ після проведення в Україні парламентських виборів.
Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, під цим приводом багатьом організаціям і установам запропоновано провести "мобілізаційні заходи", які за фактом полягають у масовому вилученні техніки і майна для потреб оборони".
Читайте такожОфіцери РФ незадоволені непрофесіоналізмом та невмінням бойовиків поводитися з технікоюПаралельно в Донецьку проводиться "черговий етап" примусової "мобілізації" населення в ряди "ДНР", додав Тимчук.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Донецьку знову з'явилися регулярні російські війська - підрозділи спецназу ГРУ ГШ ЗС РФ з Омська і 331-го парашутно-десантного полку (м. Кострома).