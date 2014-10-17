Адвокат: в інституті психіатрії до льотчиці Савченко застосовують тортури

Про це адвокат написав у своєму "Твіттері". "Зустрівся з Надією Савченко в інституті Сербського. Відразу скажу, умови для зустрічей із захисниками жахливі та суперечать Європейській конвенції", - написав адвокат.

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При цьому він додав, що конфіденційне спілкування з захисниками не забезпечується . "Говорив з нею черезскло в присутності 5-х співробітників ФСВП, включаючи полковника", - повідомив Микола Полозов.

Крім цього він повідомив, що в інституті ім. Сербського Надію Савченко позбавляють сну. "Всю ніч в отворі дверей сидить співробітник ФСВП і стежить за нею. Ми розцінюємо це як тортури", - підкреслив адвокат.

В інституті Сербського Надію позбавляють сну. Всю ніч в отворі дверей сидить співробітник ФСВП і стежить за нею. Ми розцінюємо це як тортури. - Микола Полозов (@Moscow_advokat) 17 жовтня 2014

На додаток Микола Полозов повідомив, що українській льотчиці забороняють писати не тільки листи, але й готувати папери до суду.