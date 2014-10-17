Адвокат: в інституті психіатрії до льотчиці Савченко застосовують тортури
Адвокат української льотчиці Надії Савченко Микола Полозов заявив, що в інституті ім. Сербського, куди її доправили на психіатричну експертизу, позбавляють сну.
Про це адвокат написав у своєму "Твіттері". "Зустрівся з Надією Савченко в інституті Сербського. Відразу скажу, умови для зустрічей із захисниками жахливі та суперечать Європейській конвенції", - написав адвокат.
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При цьому він додав, що конфіденційне спілкування з захисниками не забезпечується . "Говорив з нею черезскло в присутності 5-х співробітників ФСВП, включаючи полковника", - повідомив Микола Полозов.
Крім цього він повідомив, що в інституті ім. Сербського Надію Савченко позбавляють сну. "Всю ніч в отворі дверей сидить співробітник ФСВП і стежить за нею. Ми розцінюємо це як тортури", - підкреслив адвокат.
В інституті Сербського Надію позбавляють сну. Всю ніч в отворі дверей сидить співробітник ФСВП і стежить за нею. Ми розцінюємо це як тортури.
- Микола Полозов (@Moscow_advokat) 17 жовтня 2014
На додаток Микола Полозов повідомив, що українській льотчиці забороняють писати не тільки листи, але й готувати папери до суду.