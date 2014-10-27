Нідерландські слідчі досі не викреслили версію, що Боїнг-777 збив український винищувач

Голова слідчої групи Нідерландів Фред Вестербеке не виключає, що малайзійський авіалайнер Боїнг 777 на Донбасі міг збити винищувач збройних сил України. Про це пише Дзеркало тижня із посиланням на Der Spiegel.

"На основі наявної у нас інформації, запуск ракети "Земля-Повітря" є найбільш вірогідною причиною падіння авіалайнера. Але ми не виключаємо можливості, що насправді все могло бути по-іншому", - сказав слідчий.

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Нещодавно розвідка Німеччини оприлюднила результати свого розслідування, згідно з яким Боїнг 777 збили проросійські терористи на Донбасі.

"Але цей висновок грунтується на тій інформації, яка є у розвідки Німеччини. Залишається питання, чи є щось у Росії, що може дійсно стати доказом і чого ми не бачили", - сказав Вестербеке.

Причому він додав, що Москва поки що не співпрацює зі слідством і не передає ніяких даних, на які посилається сама, звинувачуючи Україну у падінні малайзійського авіалайнера. Водночас Київ, за його словами, активно співпрацює з міжнародним розслідуванням.

На питання, "чи не безглуздо залучати Україну до розслідування, якщо її все ще підозрюють у знищенні літака", Вестербеке відповів: "Так, але без української сторони ми нічого не зможемо зробити. Крім того, поки ніяких проблем не було. Все, що ми вимагали надати, Київ нам надавав".

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна вимагатиме від німецької розвідки доказів фальсифікації даних про збиття малазійського літака.