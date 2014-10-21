Україна вимагатиме від німецької розвідки доказів фальсифікації даних про збиття Boeing

Як повідомив речник МЗС Євген Перебийніс, українська сторона здивована висновками Федеральної розвідувальної служби Німеччини про те, що проросійські сепаратисти збили малайзійський літак ракетою, випущеною з установки "Бук", яку вони захопили на одній з українських військових баз, повідомляє DW.DE.

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"Нами було чітко заявлено, що всі наші ракетні комплекси включно з їхнім персоналом не перебували в зоні трагедії. Заяви про, те що бойовиками були захоплені українські ракетні комплекси, не відповідають дійсності, оскільки всі ці комплекси у нас у наявності і були завчасно передислоковані. Нам дивно чути висновки, що бойовики використали українські ракети", - сказав речник МЗС.

З огляду на це, українська сторона звертатиметься до міжнародних партнерів, зокрема, з Німеччини, з вимогою надати докази недостовірності даних наданих Україною про збиття літака рейсом MH17, зауважив Євген Перебийніс. За його словами, "відповідні запити будуть зроблені по лінії спецслужб, оскільки вони мають безпосередні контакти зі своїми іноземними партнерами".