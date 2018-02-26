Співачка Стоцька потрапила до списку «Миротворця» через виступ в окупованому Донецьку

Після концерту за участю Стоцької у глядачів перевіряли телефони та вимагали видалити фото і відео, однак приховати факт виступу не вдалося.

Російська співачка Анастасія Стоцька потрапила до бази даних проекту «Миротворець» після виступу в окупованому Донецьку.

Читайте такожАктор із шоу "Городок" Стоянов потрапив до бази "Миротворця"Згідно інформації на сайті проекту, Стоцька виступила в Донецьку 24 лютого.

Як повідомляється на сторінці «Миротворця» в Facebook, після концерту з участю Стоцької у глядачів перевіряли телефони та вимагали видалити фото і відео. Крім того, про виступ співачки не повідомлялося в підконтрольній сепаратистам пресі (на відміну выд російських співаків Дениса Майданова та Олександра Буйнова, що також виступили на концерті).

Нагадаємо, в травні минулого року, в базу даних українського центру "Миротворець" потрапив відомий російський актор Михайло Боярський.