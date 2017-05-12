"Тысяча чертей": головний Д'Артаньян втрапив у базу "Миротворця"

Відомий російський актор Михайло Боярський і музикант потрапив в базу даних українського центру "Миротворець".

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Інформація про актора, що зіграв Д'Артаньяна в радянському фільмі "Д'Артаньян і три мушкетери", розміщена в розділі "Чистилище". Він потрапив у список "Миротворця" за відкриту підтримку агресії Росії щодо України; незаконний перетин державного кордону України; участь у розважальних заходах в анексованому Криму.

11 березня 2014 року Боярський підписав "звернення діячів культури Російської Федерації "на підтримку політики Путіна в Україні і в Криму".

Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України заборонила на 4 роки в'їзд в Україну американському акторові Стівену Сігалу за підтримку політики Путіна.