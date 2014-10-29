Завтра в Україні потеплішає до +13°, хоча вночі все одно обіцяють мороз

Очікується +4+10 градусів, місцями на заході, в центрі, на сході та у південній частині до +10+13 градусів. Проте вночі утримаються морози, -2-9 градусів, на крайньому півдні +1+6, у Криму до +10 градусів, повідомляє Opogode.ua.

Погоду визначатиме східний антициклон, опади в більшості областей малоймовірні.

У західній частині передбачається суха погода. Температура повітря вночі-2-8, вдень +2+8, на Закарпатті до +10 градусів.

У північних областях опадів не очікується. Температура повітря вночі-2-9, вдень +2+8 градусів.

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У центральних областях - суха ясна погода. Температура повітря вночі-2-8 градусів, вдень +3+9, місцями до +9+11 градусів.

На сході України переважатиме холодна суха повітряна маса. Температура повітря вночі-3-9 градусів, вдень +4+12 градусів.

У південній частині опадів не очікується. Температура повітря вночі 0-5 градусів морозу, вдень +5+13, у Криму вночі 0+ 5 градусів.

У Києві 30 жовтня буде суха погода. Температура повітря вночі 4-8 градусів, вдень +4+6 градусів.

Вітер в Україні очікується південно-східний, на заході - північно-західний, 5-12 м/с.