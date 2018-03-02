Українських прикордонників утримували у російському СІЗО разом зі злочинцями

Звільнені українські прикордонники заявили, що до них не застосували тортури у російському СІЗО.

До прикордонників, які перебували у полоні в Російській Федерації та які сьогодні були обміняні на співробітників ФСБ РФ, не застосовували тортури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу у Києві заявив звільнений з полону військовослужбовець Державної прикордонної служби України Ігор Дзюбак.

"Фізично (почуваюсь - УНІАН) добре. Ніякі фізичні тортури до нас не застосовувалися", - заявив він.

Водночас, інший звільнений прикордонник Богдан Марцонь зазначив, що їх тримали у СІЗО і до них ставилися як і до інших.

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"Утримували як полонених, як злочинців. Тримали в СІЗО. Якогось кращого відношення не було ніякого", - сказав він.

"Ставились, як до злочинців. Військовий - це там немає ніякого значення", - додав Марцонь.

Разом з тим Марцонь зауважив, що саме перебування у СІЗО із злочинцями "і є психологічний тиск".

Як повідомляв УНІАН, Держприкордонслужба України заявила про зникнення 3 жовтня 2017 року двох військовослужбовців під час моніторингу кордону в Сумській області.

Водночас російські ЗМІ оприлюднили інформацію про затримання представниками прикордонного управління ФСБ РФ двох порушників, які назвалися прикордонниками Сумського загону. ФСБ звинуватила українських прикордонників у нібито незаконному перетині кордону.

Ігор Дзюбак і Богдан Марцонь перебували у російському СІЗО 4 місяці. В Росії їм закидали незаконний перетин кордону, хоча у Державній прикордонній службі України наголошують, що їх викрали.

Обмін Дзюбака та Марцоня відбувся сьогодні, 2 березня, на нейтральній території поблизу пункту пропуску «Гоптівка» на українсько-російському кордоні. Російській стороні віддали затриманих 30 червня 2017 року на Херсонщині співробітників ФСБ РФ Володимира Кузнецова та Аскара Кулуба.