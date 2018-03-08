З Міжнародним жіночим днем: найкращі коуби до свята 8 Березня (відео)

Міжнародний жіночий день 8 березня щороку стає об'єктом жартів і смішних мемів.

Напередодні 8 березня в мережі з'являються нові приколи та коуби, пов'язані з цим святом.

Читайте такожУ Києві до кінця доби і вранці 8 березня очікується туман, на дорогах ожеледиця

Здебільшого жартують про те, як важко доводиться чоловікам напередодні 8 березня і безпосередньо протягом святкового дня. Також не обходять стороною і тему подарунків, а окремою категорією жартів про 8 Березня залишається занадто впевнена поведінка жінок у цей день.