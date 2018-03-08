З Міжнародним жіночим днем: найкращі коуби до свята 8 Березня (відео)

10:00, 08 березня 2018
Суспільство
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Здебільшого жартують про те, як важко доводиться чоловікам напередодні 8 березня і безпосередньо протягом святкового дня. Також не обходять стороною і тему подарунків, а окремою категорією жартів про 8 Березня залишається занадто впевнена поведінка жінок у цей день.

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Теги: #жінки#8 березня#жарт