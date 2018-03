Фестивальне літо 2018: куди податися в пошуках музичних пригод в Європі

Досвідчені «фестивальні» туристи зазвичай починають готуватися до майбутньої поїздки досить рано. Адже великі фестивалі часто починають продаж квитків на наступний рік ще з осені, а інколи навіть і з літа. І хоча у такому випадку найчастіше ще не називають жодних імен виконавців, все ж сформувати уявлення про масштаб та напрямок можна, проглянувши лайн-апи попередніх років. Перша партія квитків для так званих «ранніх пташок» на ці фестивалі зазвичай продається за досить лояльною ціною, яка після поступового оголошення нових і нових виконавців поетапно підіймається. Звісно, не завжди хочеться брати «кота в мішку». Втім, досвідчені відвідувачі фестивалів все ж вважають, що багато мандрівників їдуть, в першу чергу, за атмосферою, а не за конкретними іменами. До того ж, якщо ви все життя мріяли побувати на виступі конкретного виконавця чи гурту, все ж краще спробувати поїхати на його повноцінний сольний концерт. Адже часто фестивальні виступи бувають у дещо скороченому варіанті, ваш улюблений музикант просто може не вписатися в загальну атмосферу заходу, а тому його виступ може здатися вам «змазаним».

Читайте такожГотельне питання: як вдало підібрати житло і не зіпсувати подорожЩе один аргумент на користь завчасної підготовки до фестивалів – бронювання житла. Особливо, коли обраний вами фестиваль проходить у невеликому місті (а так в Європі буває дуже часто), а жити в наметі ви не налаштовані. Дуже часто люди починають бронювати собі місця в готелях чи шукати квартири поблизу місця проведення фестивалю доволі рано, а тому, якщо не потурбуватися наперед, є ризик залишитися без житла чи потрапити лише на дорогі пропозиції. Аналогічне правило діє і щодо придбання квитків на літаки, автобуси чи потяги до місця призначення.

До початку сезону літніх фестивалів ще цілих три місяці, тож у вас є достатньо часу, щоб організувати собі музичну подорож до Європи. І хоча квитки на самі фестивалі вже трошки здорожчали у порівнянні з тим, скільки коштували наприкінці минулого року, з іншого боку, наразі вже відомі більшість учасників, що значно спрощує вибір. До того ж, більшість фестивалів вже навіть розподілили музикантів за конкретними датами і почали продавати одноденні квитки. Тож ніщо не заважатиме вам відвідати лише один день фестивалю з оптимальним підбором виконавців саме на ваш смак, а решту часу присвятити суто туристичному дозвіллю. Як то кажуть, поєднати приємне з корисним.

Взагалі, якщо продивитися вже наявні програми найбільших європейських фестивалів так званого широкого музичного профілю, то можемо побачити багато одних і тих самих імен, які усе літо кочують з одного до іншого майданчиків. Воно і не дивно, адже музикантам, наприклад, з-за океану, немає сенсу заїжджати лише на один захід (особливо топ-виконавцям, які зазвичай мають із собою чимало апаратури, костюмів/декорацій та персоналу), а тому вони намагаються охопити фестивальне літо по максимуму. До речі, якщо продивитися літній музичний календар України, то навіть до нас цього року їдуть деякі хедлайнери європейських фестивалів, як то: Imagine Dragons, Massive Attack, Gorillaz, Die Antwoord тощо (радимо також звернути на це увагу при складанні своїх музичних планів). І, як не дивно, насправді така «солідарність» йде на користь відвідувачам, адже змушує організаторів фестивалів або ж таки вмовляти когось дійсно особливого виступити на їхній сцені, або зібрати найбільшу концентрацію топ-виконавців, або ж продумувати багато інших навколомузичних моментів, які зможуть переконати глядачів поїхати саме до них – вартість квитків, супутніх послуг, інші розваги, логістика, усілякі зручності та багато чого іншого, на що також слід звертати увагу.

Отже, оглянемо деякі європейські музичні фестивалі літа-2018, на які можна доволі дешево та зручно поїхати з України, не втративши при цьому в якості.

PrimaveraSound (Барселона, Іспанія, 30 травня – 3 червня 2018 року)

Одним с перших літніх фестивалів цього року є іспанська Primavera Sound. Крім насиченого лайн-апу, до якого, в тому числі, входить ціла низка імен, яких немає на інших літніх фестивалях, Барселона на березі Середземного моря сама по собі вже варта уваги. А враховуючи те, що через спекотну погоду на іспанських фестивалях виступи музикантів зазвичай починаються дещо пізніше, ніж в більш прохолодних країнах, та тривають до самого ранку, якщо вистачить сил, ще матимете увесь день, щоб прогулятися містом, побачити численні історичні пам’ятки або ж просто позасмагати на пляжі та покупатися у морі (що саме можна побачити туристу в Барселоні ми вже писали в нашому попередньому матеріалі.

Заради кого слід їхати: Arctic Monkeys, Belle and Sebastian, Björk, Lorde, Lykke Li, Mogwai, The National, Nick Cave And The Bad Seeds, Panda Bear, Public Service Broadcasting, Sevdaliza, Sparks, Tyler The Creator, Warpaint, The War On Drugs, Wolf Parade, Yonaka та безліч інших виконавців. При цьому на фестивалі доволі широке представництво мають місцеві іспанські виконавці, якщо ви раптом матимете бажання долучитися до місцевої сцени. Повний лайн-ап можна подивитися за посиланням.

Скільки коштуватиме таке задоволення: Квиток на фестиваль Primavera Sound коштує від 85 євро на один день до 215 євро на всі дні. Якщо купувати квиток на усі дні фестивалю з кемпінгом, тоді він коштуватиме від 240,5 євро в звичайному наметі до 342,5 євро з розміщенням в доволі пристойних мобільних будиночках. Крім того, на сайті фестивалю можна підібрати собі пропозиції з розміщенням в готелях (від 400 євро - квиток на фестиваль + готель) або ж в апартаментах (від 368 євро - квиток на фестиваль + житло). Водночас, ніщо не заважає вам підшукати собі щось для проживання самостійно. Що ж стосується квитків на літак з Києва до Барселони і назад – то, якщо купувати їх зараз, можна вкластися в суму від 7000 до 10 000 грн.

Rock am Ring та Rock im Park (Нюрбург/Нюрнберг, Німеччина, 1-3 червня 2018 року)

Фестиваль Rock am Ring разом зі своїм близнюком Rock im Park вважається одним з найбільших музичних рок-заходів не лише Німеччини, а всієї Європи, а тому є одним з найбажаніших серед меломанів. Втім, нині від префіксу «рок» у цього фестивалю вже залишилося не так багато, адже він давно перейшов на схему широкого музичного різноманіття, враховуючи тенденцію до розмиття чітких жанрових рамок та більшої лояльності музичних смаків сучасних меломанів.

Сам Rock am Ring проходить на гоночній трасі Нюрбургрінг неподалік міста Нюрбург (земля Рейнланд-Пфальц), а найкраще з України туди добиратися через місто Кельн (лише 70 км потягом). Rock im Park проходить на трибуні «Цеппелін» в Нюрнберзі (земля Баварія) – майже в 400 кілометрах від свого «брата». Водночас, з точки зору розміщення та зручності, другий варіант є дещо кращим, адже до центру міста з місця проведення фестивалю лише 5 кілометрів, тоді як Rock am Ring проходить далі від населеного пункту. До того ж, Нюрнберг набагато більший за Нюрбург, а тому має більше варіантів розміщення, якщо «наметова» романтика не для вас. Водночас, якщо бажаєте поєднати музичну подорож з пізнавальною, баварське місто Нюрнберг є доволі популярним туристичним напрямком, в якому є на що подивитися – від знаменитої стародавньої Нюрнберзької фортеці до маленького будинку-музею видатного художника Альбрехта Дюрера, та й сама архітектура історичного центру міста дійсно варта уваги.

При цьому лайн-апи Rock am Ring та Rock im Park дублюють один одного, різниця лише у днях виступу музикантів. Тож вам залишається обирати між зручністю та культовістю.

Заради кого слід їхати: Foo Fighters, Muse, Gorillaz, 30 Seconds to Mars, Rise Against, Marilyn Manson, Snow Patrol, A Perfect Circle, Alt-J, Kaleo, Yungblud, Milky Chance, Bullet for my Valentine, Hollywood Undead, Enter Shikari, Beth Ditto, Nothing but Thieves та багато інших. Також тут широке представництво німецькомовних виконавців, в тому числі доволі відомих в Німеччині, а тому декого з них навіть ставлять в розклад як хедлайнерів (радимо також це врахувати, якщо ви все ж більше налаштовані на споглядання світових зірок, ніж на інколи специфічних місцевих). Втім, якщо це для вас не проблема, то цього року на фестивалі виступатимуть такі місцеві гурти як Heisskalt, Milliarden, Bilderbuch (хоча останні все ж з Австрії) та традиційно досить широке німецьке реп-представництво – Casper, Trailerpark, RAF Camora, UFO361, Antilopen Gang, Yung Hurn, Bausa та інші. Останній момент, до речі, вже породив такий собі жарт серед «старовірів» цього фестивалю: «Коли це Rock am Ring перетворився на Rap am Ring»? Втім, цей музичний напрямок є одним з найпопулярніших в Німеччині протягом багатьох років, а тому такі виконавці також збирають досить велику аудиторію на цьому фестивалі.

Скільки коштуватиме таке задоволення: Квитки на Rock am Ring коштують від 189 євро на три дні, тоді як кемпінг та місце для паркування можна докупити ще за 50 євро. А ось квитки на Rock im Park без кемпінгу вже розібрали, тому залишилися лише квитки від 239 євро вже з включеними кемпінгом та можливістю парковки. Якщо бронювати місце в готелі, то ціни в німецьких закладах розміщення стартують від 30 євро (доведеться жити в найскромніших умовах). І через великий наплив туристів, наприклад, до Нюрнберга, про житло слід потурбуватися дуже заздалегідь. Що ж стосується квитків на літак, в даному випадку українцям пощастило, адже як до Кельна, так і до Нюрнберга з Києва літає лоукост Wizz Air. А тому квитки туди-назад, якщо вдало їх підібрати, коштуватимуть близько 5000 грн.

InMusicfestival (Загреб, Хорватія 25-27 червня 2018 року)

Хорватський InMusic festival, принаймні цього року, це дійсно знахідка для меломана. Адже за досить скромну ціну він пропонує дійсно гучний лайн-ап, а сама Хорватія є одним з найпопулярніших напрямків серед українських пляжників. Звісно, в самому Загребі моря немає (з іншого боку, це все ж культурний та економічний центр країни), однак до Адріатичного узбережжя якихось 500-600 км. А оскільки InMusic festival триває кілька днів, легко можете поєднати фестивальний відпочинок з поїздкою на море, взявши відпустку. І, головне, українці до Хорватії також можуть їздити без візи.

Заради кого слід їхати: Queens of the Stone Age, Nick Cave & The Bad Seeds, Interpol, David Byrne, Alice in Chains, St. Vincent, Portugal. The Man, The Kills, Bombino, Frank Carter & The Rattlesnakes та інші.

Скільки коштуватиме таке задоволення: Наразі квитки на InMusic festival коштують від 53 євро за усі три дні (що є доволі смішною ціною для європейського фестивалю з таким лайн-апом, та навіть й в Україні вже є дорожчі заходи). Втім, тут треба поквапитися, адже, як написано на сайті фестивалю, така ціна діє до 30 березня (або до оголошення нового хедлайнера, або до повного розпродажу). Якщо матимете бажання ночувати в кемпінгу, слід буде доплатити 33 євро, що теж доволі бюджетно. Що стосується інших варіантів проживання, то доба в Загребському хостелі коштуватиме від 10 євро, якщо зупинятися в багатомісному номері, або ж від 20 євро – якщо в окремому. Єдине, що авіаквитки до Загреба коштують трохи дорожче, ніж на напрямки інших згаданих вище фестивалів, більш-менш зручний рейс в один бік - від 6700 грн. Втім, можна спробувати й інші варіанти туди потрапити – потягом чи автобусом.

Open’er (Гдиня, Польща, 4-7 липня 2018 року)

Польський Open’er є одним з найбільш популярних фестивалів серед українців. Проходить він у портовому місті Гдиня, розташованому в 40 хвилинах їзди від Гданська, до якого доволі зручно та дешево дістатися з Києва лоукостами або ж навіть автобусом. Сам фестиваль має зручне розташування та проходить на території летовища, а обидва міста - Гдиня та Гданськ - варті уваги ще й як туристичні точки. І до Балтійського моря рукою сягнути. Воно хоч і не надто тепле, однак в липневу спеку може виявитись тим, що треба.

Заради кого слід їхати: Depeche Mode, Nick Cave & The Bad Seeds, Bruno Mars, Arctic Monkeys, Gorillaz, Massive Attack, David Byrne, MØ, Young Fathers, Kaleo, Fleet Foxes, Migos, La Femme, Little Simz, Kali Uchis та Glass Animals.

Скільки коштуватиме таке задоволення: Квитки на польський Open’er наразі коштують від 260 злотих одноденний (понад 2 тисячы гривень) до 660 злотих на 4 дні з кемпінгом (близько 5300 гривень). Проживання в польських містах - одне з найдешевших в Європі. Якщо пощастить, можна підібрати хостел за 20 євро за ніч з доволі прийнятними умовами. Водночас, долетіти до Гданська та назад літаками лоукоста Wizz Air можна приблизно за 6000 грн. Чи то збіг, чи то дійсно так сплановано, але найзручніші квитки на літак під дати фестивалю помітно дорожчі, ніж зазвичай. А тому можна спробувати схитрувати та полетіти до якогось іншого польського міста (Wizz Air має дуже широку мапу подорожей до Польщі), а звідти вже бюджетними автобусними лініями PolskiBus дістатися до місця призначення. Або ж взагалі можна поїхати автобусом з Києва: хоча це трохи важкувато витримати, втім і помітно дешевше – близько 1000 грн в один бік.

Sziget (Будапешт, Угорщина, 8-15 серпня 2018 року)

Угорський Sziget вже давно є одним з найбільш популярних європейських фестивалів серед українських меломанів, дехто їздить на нього чи не кожен рік, незалежно від складу учасників. Sziget навіть має сторінку українською та потужне місцеве представництво. Воно і не дивно, адже з України потрапити до Угорщини швидко та бюджетно, а також легко знайти собі компанію.

Фестиваль має досить зручне розташування – острів Обуда, на якому відбувається свято музики, розташований в якихось 4 кілометрах від центра міста. Тож, якщо ви не готові до ночівлі на території фестивалю, вам буде доволі швидко і зручно після концертів повертатися до готелю чи квартири. Додатковим плюсом є те, що в даному випадку вдасться легко поєднати музичну мету подорожі з пізнавальною. Адже матимете ще достатньо часу, щоб, за бажання, пробігтися по місту, відвідати історичні пам’ятки (яких в Будапешті більш, ніж достатньо) чи порелаксувати в перервах між музичним божевіллям в легендарних термальних водах угорської столиці.

Sziget вже давно є одним з найбільш відвідуваних у Європі, а його склад учасників з року в рік стає дедалі гучнішим. Інколи організаторам навіть вдається запросити доволі гучні імена, які виступають далеко не на всіх інших фестивалях літа, як, наприклад, надзвичайно популярний протягом останніх років американський репер та володар численних музичних нагород Kendrick Lamar у 2018 році.

Заради кого слід їхати: Kendrick Lamar, Arctic Monkeys, Dua Lipa, Gorillaz, Mumford & Sons, Gogol Bordello, Liam Gallagher, Kygo, Bastille, Lykke Li, Parov Stelar, The Kooks, MØ, Kaleo, Milky Chance, Wolf Alice, Blossoms, Goo Goo Dolls, Fink, Nothing But Thieves, Slaves, Everything Everything, King Gizzard & The Lizard Wizard, Sofi Tukker, Bilderbuch та багато інших. З повним переліком гуртів можна ознайомитися за посиланням.

Скільки коштуватиме таке задоволення: Коштує одноденний квиток на Sziget від 70 євро (організатори вже частково оголосили розклад по днях) до 299 євро на всі дні фестивалю. Цікаво, що тижневий квиток навіть можна придбати з розстрочкою на 5 місяців. Облаштований двомісний намет коштуватиме 89 євро, а комфортабельний намет на дві особи – 350 євро. Водночас, житло в готелях та хостелах Будапешта порівняно недороге – можна підшукати собі щось і за 20 євро за ніч зі скромними умовами. До Будапешта з Києва також літає угорський лоукост Wizz Air, а тому маєте змогу долетіти туди-назад за 4000-6000 грн, залежно від того, в які дні вирішите летіти.

***

Взагалі, фестивалів в Європі надзвичайно багато - на будь-який смак та ціну. Кожна європейська країна може запропонувати по кілька гідних заходів за літо, тож можна обирати ще й відштовхуючись від конкретної країни. Ось лише кілька фестивалів, які нічим не поступаються вже перерахованим у матеріалі: Mad Cool Festival (Іспанія), Roskilde Festival (Данія), Rock Werchter (Бельгія), Nos Alive (Португалія), Flow Festival (Фінляндія), EXIT Festival (Сербія), FM4 Frequency Festival (Австрія), а також німецькі фестивалі-близнюки Hurricane та Southside. До речі, Німеччина по праву вважається однією з найбільш фестивальних країн Європи (якщо не рахувати Великобританію, куди українцям все ж потрібна віза), адже тут фестивалі – фестивалі широкого жанрового спектра, фестивалі якогось одного конкретного музичного напрямку, фестивалі суто з місцевих виконавців, орієнтовані суто на музику, або ж сконцентровані й на інших видах мистецтва - проходять ледь не кожен тиждень літа. Тобто, є з чого вибрати, був би час та можливості.

Україна ж поки лише на початку великого фестивального життя. На жаль, ще жодному з великих фестивалів не вдалося закріпитися принаймні на десятиліття (колись це все ж має статися!). До речі, цього літа в Україні вже заявлена низка гучних музичних заходів, і на деяких з них будуть доволі гучні хедлайнери, гідні європейського рівня. Тож якщо на Європу ще трохи не вистачає, чи хочете починати фестивальне життя з малого, а не одразу з закордонної подорожі, зверніть увагу на вітчизняні музичні події літа: U-Park, Atlas Weekend, Захід-фест, «Файне місто» та інші, які можуть бути оголошені трохи пізніше.

Лайфхак випуску: Для тих, хто хоче зекономити принаймні на квитках на фестиваль та відкритий до нового досвіду, в Європі доволі популярним є фестивальне волонтерство. Суть його полягає в тому, що добровольці допомагають організаторам в забезпеченні життєдіяльності фестивалю (контроль квитків, кейтерінг, логістика, розміщення та інші супутні послуги), і можуть відвідувати виступи музикантів та інші події заходу. Можливість розміщення, харчування, трансферу, або ж навіть додаткова оплата вже залежить від кожного окремого фестивалю. При цьому, на багатьох фестивалях волонтери можуть самі собі складати розклад роботи, щоб і попрацювати встигнути, і відвідати виступи улюблених виконавців. Зазвичай, приймання заявок в команди волонтерів починається доволі рано, а тому слід уважно відслідковувати його початок у новинних стрічках тих фестивалів, на яких ви б хотіли попрацювати. Особливих вимог до волонтерів немає, легко можна подаватися іноземцям, головне - вміти спілкуватися хоча б англійською мовою. Знання ж місцевої мови надасть вам додаткових переваг. Звісно, таке фестивальне волонтерство - це не стільки про музику, скільки про надзвичайно цікавий досвід та можливість поспілкуватися з людьми з інших країн. Але чому б не спробувати, якщо ви молоді і готові до пригод?

Марина Григоренко