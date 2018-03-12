Моторошна ДТП у Харкові: другий фігурант справи відмовився давати свідчення

Наступне засідання відбудеться 21 березня о 14:00.

Фігурант кримінального провадження у справі про смертельну аварію на Сумській у Харкові Геннадій Дронов відмовився давати свідчення.

Він висловив свої співчуття. Про це повідомляє із зали Київського районного суду NewsRoom.

"Хочу принести свої співчуття. Хочеться вислухати повністю свідків. Посилаюся на статтю 63 Конституції України (вона свідчить, що особа не несе відповідальності за відмову давати свідчення або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів - Ред.)", - заявив Дронов після того, як адвокати потерпілих закінчили задавати свої питання підозрюваній Олені Зайцевій.

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Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перетині вулиці Сумської і провулка Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, і автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ятеро людей, шестеро отримали травми різного ступеню тяжкості. Пізніше ще одна людина померла у лікарні.

Суд взяв під варту Зайцеву і Дронова на час проведення розслідування у справі. 2 лютого 2018 року кримінальне провадження було передано до суду.