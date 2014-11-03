У всіх районах Донецька чути серії залпів і одиночні постріли

Про це повідомляє прес-служба міської ради з посиланням на місцевих жителів.

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Раніше повідомлялось, що ніч у Донецьку минула без пригод, зранку 3 листопада в місті також було тихо.

14 жовтня до Донецької міської ради ввійшли бойовики угруповання «ДНР» і змусили співробітників міськради опублікувати розпорядження так званої «ради міністрів» «ДНР» про призначення головою адміністрації міста Донецька, виконувачем функцій міського голови Ігоря Мартинова. Хто наразі контролює ситуацію в Донецькій міській раді, невідомо. Проте прес-служба міської ради працює за московським часом.