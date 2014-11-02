У Донецьку ситуація відносно спокійна - міськрада
22:27, 02 листопада 2014Суспільство
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У Донецьку в даний час обстановка зберігається відносно спокійною.
У Донецьку ситуація відносно спокійна / ostro.org
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.
У повідомленні також зазначається, що станом на вечір 2 листопада, системи життєзабезпечення міста працюють в штатному режимі, КП «Донецькміськводоканал» стабілізував ситуацію з водопостачанням у місті.
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Підприємство не тільки подає воду городянам, але й повною мірою забезпечує необхідними обсягами води ККП «Донецькміськтепломережа» для підтримання роботи котелень та здійснення опалювального сезону.
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