У Донецьку ситуація відносно спокійна - міськрада

22:27, 02 листопада 2014
Суспільство
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У Донецьку в даний час обстановка зберігається відносно спокійною.

ostro.org

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

У повідомленні також зазначається, що станом на вечір 2 листопада, системи життєзабезпечення міста працюють в штатному режимі, КП «Донецькміськводоканал» стабілізував ситуацію з водопостачанням у місті.

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Підприємство не тільки подає воду городянам, але й повною мірою забезпечує необхідними обсягами води ККП «Донецькміськтепломережа» для підтримання роботи котелень та здійснення опалювального сезону.

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