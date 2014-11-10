"Це був теракт": очевидці розповіли подробиці про вибух у Харкові (відео)
Очевидці, які знаходилися під час вибуху у барі, кажуть, що вибух могли спланувати.
Вибух у рок-пабі "Стіна" у Харкові, який прогримів у неділю ввечері, правоохоронці кваліфікували як теракт.
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"Я вважаю, що це був теракт. Ще раз кажу: далі покаже слідство. Але конкуренції у бізнеса, конкурентів у цього закладу не було. Нас ніхто по бізнесу ніколи не тиснув", - каже очевидець.
Як повідомляв УНІАН, 9 листопада о 21.45 у Харкові в кафе “Рокс Паб Стіна” стався вибух. За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, постраждало 11 осіб. Їх госпіталізовано.
Директор пабу Михайло Озеров пов'язує вибух з волонтерською допомогою, яку співробітники закладу та він особисто надають переселенцям з Донбасу, а також бійцям, які беруть участь в антитерористичній операції.