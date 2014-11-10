Вибух у харківському пабі кваліфіковано як теракт

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт з тяжкими наслідками).

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У прокуратурі зауважили, що кількість постраждалих внаслідок вибуху становить 11 осіб.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада о 21.45 у Харкові в кафе “Рокс Паб Стіна” стався вибух. За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, постраждало 11 осіб. Їх госпіталізовано.

Директор пабу Михайло Озеров пов'язує вибух з волонтерською допомогою, яку співробітники закладу та він особисто надають переселенцям з Донбасу, а також бійцям, які беруть участь в антитерористичній операції.