Кривава аварія у Харкові: потерпіла відмовилася від претензій до Зайцевої

Жанна Власенко відмовилася від претензій до Олени Зайцевої, обвинуваченої у масштабній ДТП.

Київський районний суд Харкова ухвалив клопотання, яке надійшло від потерпілої у масштабній аварії Жанни Власенко, яка на момент ДТП була вагітною.

Жінка зазначила, що обвинувачена Олена Зайцева відшкодувала 100 тис. грн компенсації, "тобто виконала позовні вимоги у повному обсязі", тому потерпіла до неї претензій матеріально-морального характеру не має, передає Gazeta.ua.

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При цьому Власенко вимагає таку ж суму компенсації від другого обвинуваченого – Геннадія Дронова.

Суд оголосив перерву у розгляді справи про ДТП. Наступне засідання відбудеться 24 квітня.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перетині вулиці Сумської і провулка Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, і автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ятеро людей, шестеро отримали травми різного ступеню тяжкості. Пізніше ще одна людина померла у лікарні.