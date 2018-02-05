У Харкові призначили підготовче засідання у справі кривавої ДТП із шістьма загиблими

Адвокатам та потерпілим повідомили напередодні призначеного розгляду.

У Харкові підготовче засідання у справі про дорожньо-транспортну пригоду із шістьма загиблими на вулиці Сумській призначили на завтра, 6 лютого.

Інформацію про це підтвердили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області.

За відомостями прокуратури, підготовче засідання у справі за обвинуваченням водіїв-учасників ДТП Олени Зайцевої та Геннадія Дронова за ч.3 ст.286 КК України розпочнеться в Київському районному суді Харкова завтра, 6 лютого, о 14:00. Головуючий суддя – Віктор Попрас.

У прокуратурі додали, що суд також має розглянути питання щодо продовження підозрюваним запобіжного заходу, оскільки строк дії попереднього в обох закінчується 10 лютого.

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Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року в Харкові на перетині вулиці Сумської і провулка Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, і автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ятеро людей, пізніше ще одна людина померла від травм у лікарні.

Суд взяв під варту Зайцеву і Дронова на час проведення розслідування у справі.

2 лютого 2018 року справу про ДТП з шістьма загиблими на вулиці Сумській було передано до суду.