У Харкові на змаганнях позашляховиків видовищно чавили машини (фото, відео)

Організатори ж автофестивалю наголошують, тріал позашляховиків у місті – це видовищно, але непросто.

У Харкові майданчиком для авто-спорту cтав центр міста. Вперше в Україні міська площа прийняла змагання позашляховиків. Вони долали неординарні перешкоди та навіть чавили машини.

Про це повідомляє 24 канал.

Найскладніший етап змагань позашляховиків – це автоперешкода. Гонщик має проїхати по двох машинах. Дахи стареньких Москвичів не витримують. Після 70 проїздів гонщиків вони почавлені. Як зізнаються учасники та глядачі, це найдраматичніший момент дійства.

Організатори ж автофестивалю наголошують, тріал позашляховиків у місті – це видовищно, але непросто.

"В місті, у центрі зробити трасу для позашляховиків було нелегко, але ми проявили кмітливість, використали бетонні блоки", – розповів організатор автофестивалю Костянтин Іщенко.

Змагання в Харкові триватимуть 3 дні. На площі Свободи виїхали позашляховики та гоночні автівки. Сергій Губанов щойно з чемпіонату в Білорусі, і вже готовий показати, що таке дріфт не на спецтрасі, а на міській площі.

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Дим, спалена гума та гуркіт моторів, а глядачів із кожною годиною змагань стає більше. На радість глядачів, вони на кілька хвилин змогли стали штурманами, а одеський гонщик-профі – їхнім таксистом.

"Під час заходу є дрифт-таксі. Будемо катати людей, хто захоче", – зазначив професійний гонщик Сергій Губанов.

За 3 дні учасники покажуть десятки складних трюків на автомобілях, мотоциклах та квадроциклах. Поруч зі швидкістю харківські автовласники демонструють й еволюцію машини: на майдинчиках можна побачити ретровиставку та сучасні тюнінговані автівки.