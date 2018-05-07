У Харкові вийшла з коми 13-річна дівчинка, яку збив сміттєвоз

Зараз дівчинка знаходиться під наглядом лікарів швидкої невідкладної допомоги і вони поки не роблять прогнози.

13-річна харків'янка Маргарита Пономарьова, яку два тижні тому збив сміттєвоз, вийшла з коми і впізнає своїх близьких.

Про це розповіла інспектор управління поліції охорони Харківської області Віра Котко, передає NewsRoom.

"Дочка нашого співробітника Андрія Пономарьова вийшла з коми, впізнає рідних і реагує на зовнішні подразники - тепло, холод або яскраве світло. Зараз дівчинка знаходиться під наглядом лікарів лікарні швидкої невідкладної допомоги і вони поки не роблять прогнози, як організм відреагує на вихід з несвідомого стану і як буде йти одужання", - розповіла Котко.

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Раніше повідомлялося, що в Києві сміттєвоз провалився під асфальт.