У Києві сміттєвоз провалився під асфальт (фото)

Одне колесо сміттєвоза щільно застрягло в землі.

У Києві 18 квітня сміттєвоз провалився під асфальт, який тріснув під його вагою.

Про це повідомляє "Київ оперативний" у Facebook.

"На Ушакова, 8А, сміттєвоз провалився під асфальт. На місці технічна допомога, думають, як його дістати", – сказано в повідомленні. Одне колесо сміттєвоза щільно застрягло в землі.

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