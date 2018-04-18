У Києві сміттєвоз провалився під асфальт (фото)
20:48, 18 квітня 2018Інциденти
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Одне колесо сміттєвоза щільно застрягло в землі.
У Києві 18 квітня сміттєвоз провалився під асфальт, який тріснув під його вагою.
Про це повідомляє "Київ оперативний" у Facebook.
"На Ушакова, 8А, сміттєвоз провалився під асфальт. На місці технічна допомога, думають, як його дістати", – сказано в повідомленні. Одне колесо сміттєвоза щільно застрягло в землі.
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