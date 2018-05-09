"Бандерівські біси - геть з Одеси, Слава Путіну": у місті пройшла акція "Безсмертний полк"

Правоохоронці вивели з колони чоловіка, який вихваляв російського президента.

В Одесі під час акції «Безсмертний полк» її учасники вигукували проросійські гасла, зокрема, що вихваляють російського президента Володимира Путіна.

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Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на Алею Слави, розташовану в Центральному парку культури і відпочинку ім. Тараса Шевченка, прийшли сотні людей.

Акція «Безсмертний полк» почалася після завершення офіційних заходів, присвячених 73-й річниці від Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Присутні несли червоні кульки, квіти, різні плакати.

Серед присутніх - група учасників антимайданівських акцій на Куликовому полі, де в Будинку профспілок 2 травня 2014 року загинуло понад 40 осіб під час масових заворушень. Одна жінка з цієї групи одяглася в костюм кольорів російського триколора: головний убір - білий, туніка - синя, нижня частина наряду - червона. Група з Куликового поля також одягла футболки з портретами загиблих у Будинку профспілок у 2014 році. Деякі несли портрети цих людей, також помічено портрет відомого проросійського телеведучого Григорія Кваснюка, який помер у 2017 році.

Під час руху загальної колони вони співали радянські пісні, а також скандували: «Ура!», «Слава містам героям!», «Одеса - місто-герой!», «Спасибі дідові за перемогу!», «Фашизм не пройде!», "Бандерівські біси - геть з Одеси!".

Крім того, з натовпу пролунали вигуки: «Донбас, ми з тобою!», «Слава Путіну!» та інше. Правоохоронці вивели з колони чоловіка, який вихваляв російського президента.

На даний час на Алеї Слави дуже багато людей. Вони покладають квіти до монумента Невідомому матросу. Біля пам'ятника знаходяться поліцейські, які через гучномовець закликають людей не скупчуватися біля монумента, щоб не провокувати тисняву.

На Алеї Слави також присутні проукраїнські активісти.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Одесі в поліцію доставили двох осіб з георгіївськими стрічками, виявлених на Алеї Слави.