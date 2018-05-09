У Львові на День перемоги затримали чоловіка, одягненого у футболку з написом "СССР"

Після роз’яснювальної роботи поліція відпустила 80-річного львів’янина.

У Львові під час заходів з відзначення Дня перемоги у Другій світовій війні на території військових поховань «Марсове поле» поліція затримала чоловіка, одягненого у футболку з написом «СССР».

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Як передає кореспондент УНІАН, всього до надгробків на «Марсовому полі» квіти поклали близько 15 ветеранів. Серед них був чоловік, одягнений у червону футболку з написом «СССР». Правоохоронці вивели цього чоловіка за межі поховань і доставили у Галицький райвідділ поліції.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні Нацполіції області, чоловіка, який виявився 80-річним львів’янином, доставили до райвідділу, щоб з’ясувати його особу, а також задля уникнення можливих провокацій, оскільки він був одягнений у футболку із забороненою символікою. Після роз’яснювальної роботи чоловіка відпустили.

Після покладання квітів на «Марсовому полі» (вулиця Мечникова), ветерани пройшли до Пагорба слави на вулиці Пасічній. Тут вони поклали квіти до могил воїнів загиблих у Другій світовій війні, виступів та промов не прозвучало.

Також біля Пагорба слави наразі перебувають близько 10 представників праворадикальних організацій, які, з їх слів, спостерігають, щоб львів’яни, які приходять покладати квіти, не мали георгіївських стрічок та іншої забороненої символіки. Вічний вогонь на Пагорбі слави сьогодні не запалювався. Наразі тут присутня велика кількість правоохоронців.

До місця військових поховань на Пагорбі слави приходять городяни покласти квіти, будь-яких провокацій чи правопорушень наразі не зафіксовано.

Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Львівської області, напередодні, 8 травня, пізно увечері правоохоронці затримали трьох чоловіків, які нанесли фарбою на металевий паркан довкола аварійного Монументу слави написи фарбою «Совєтська окупація». У чоловіків вилучили 4 аерозольних балончики з фарбою і 3 газових балончики. Чоловіків доставили до Галицького райвідділу поліції, ними виявилися місцеві жителі віком від 19 до 33 років. Найстарший з них взяв відповідальність за нанесення написів на себе, щодо нього складено адміністративний протокол за хуліганство. На ранок 9 травня написи було стерто.