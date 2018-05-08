У Черкасах поліція почала розслідування масового отруєння дітей у школі

Відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення санітарних норм.

У Черкасах поліція почала розслідування за фактом масового отруєння дітей в одній із шкіл міста.

Як повідомляє сектор комунікації Головного управляння Нацполіції в Черкаській області, кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Читайте такожМасове отруєння в школі Черкас: одна дитина в реанімації, навчання призупиненеЗа даними поліції, станом на 11:00 до лікарів за допомогою звернулося 22 дитини.

«Сьогодні вранці до поліції міста Черкаси надійшло повідомлення про те, що в одній з шкіл міста близько 20-ти дітей втратили свідомість. Дітьми опікуються медичні працівники», - йдеться у повідомленні.

На місці події працюють співробітники поліції, рятувальники та інші служби. Причини погіршення стану у дітей встановлюються.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на інформацію начальника департаменту освіти і гуманітарної політики міськради Черкас Сергія Воронова, у загальноосвітній школі № 8 під час лінійки 17 дітей втратили свідомість.

«Одну дитину каретою швидкої медичної допомоги доставлено до лікарні. Зараз вона перебуває у реанімації», - розповів він і додав, що причини надзвичайної події наразі встановлюються.

У міськраді також зазначили, що отруєння не може бути спричинене їжею зі шкільної їдальні.

"Також немає підстав нарікати на споживання якихось шкільних страв. Оскільки діти, щойно прийшли з дому , і нічого не їли у шкільній їдальні", - зазначив Воронов.

Раніше у ДСНС повідомили, що госпіталізовано 42 дитини.