Переможець Євробачення-2018: хто голосував за Ізраїль на конкурсі

Номер і пісня Нетти Барзілай, як видно з результатів голосування, сподобалися мільйонам людей по всій Європі та за її межами.

У минулому в португальській столиці Лісабоні в ніч з суботи на неділю, з 12 на 13 травня, фінальному етапі міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення" перемогу здобула представниця Ізраїлю - 25-річна Нетта Барзілай.

Про це пише Главред.

Вона народилася і виросла в Ізраїлі. В юності брала участь у "лівому" русі Раматай (крило молодіжного руху Ханоар Хавед Вехалом). Закінчила престижне ізраїльське музичне училище "Рімон". Потім створила свою команду і почала виступати на джем-сейшенах в барах і на весіллях Тель-Авіва. Співала в популярному колективі "Габбер-бенд", з яким гастролювала по Ізраїлю і європейськими країнами.

Під час обов'язкової для всіх ізраїльтян служби в армії (ЦАХАЛ) Барзілай була спершу учасницею, а потім і солісткою ансамблю військово-морського флоту Ізраїлю.

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Згідно офіційного сайту конкурсу, голоси телеглядачів фіналу "Євробачення 2018" для ізраїльської конкурсантки розподілилися так: 12 балів - Франція, Іспанія, Азербайджан, Україна, Молдова, Грузія, Сан Марино, Австралія; 10 балів - Німеччина, Бельгія, Кіпр, Нідерланди, Швеція, Угорщина, Польща, Росія, Болгарія, Чехія, Вірменія; 8 балів - Латвія, Мальта, Румунія, Білорусь; 7 балів - Італія, Ісландія, Великобританія, Австрія, Норвергія, Фінляндія, Сербія; 6 балів - Ірландія, Греція, Хорватія; 5 балів - Швейцарія; 3 бали - Македонія; 1 бал - Португалія, Литва, Албанія, Чорногорія

Бали, віддані журі на користь Барзілай, розподілилися таким чином: 12 балів - Франція, Австрія, Фінляндія, Чехія, Сан-Маріно; 10 балів - Іспанія, Великобританія, Хорватія, Україна, Молдова; 8 балів - Ісландія, Росія, Вірменія; 7 балів - Ірландія, Швеція; 6 балів - Бельгія, Угорщина, Литва, Мальта, Австралія; 5 балів - Нідерланди, Албанія; 4 бали - Греція, Болгарія; 3 бали - Данія, Грузія; 2 бали - Італія, Сербія; 1 бал - Німеччина, Швейцарія, Португалія, Словенія, Македонія, Азербайджан.

З букмекерськими котируваннями справа виглядала таким чином. Спочатку як раз Барзілай вважалася головною претендеткой на перемогу. Однак після півфінальних етапів букмекери стали пророкувати перше місце представниці Кіпру Елені Фурейра (коефіцієнт 11/8), а конкурсантці з Ізраїлю передрікали друге (коефіцієнт 10/3).

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, за кого на "Євробаченні 2018" голосували українці.