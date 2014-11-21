Експерти знову виявили останки пасажирів на місці катастрофи «Боїнга - 777»

Про це повідомляють РИА Новости.

За інформацією Нідерландської ради з безпеки (DSB), останки були знайдені під час збору уламків авіалайнера, і пізніше будуть відправлені в Нідерланди на експертизу. Крім цього, експерти змогли зібрати ще частину фрагментів літака, які були відправлені на поїзді в Харків.

За даними DSB, експертам також вдалося виявити особисті речі пасажирів рейсу MH17. Очікується, що робота на місці катастрофи авіалайнера продовжиться як мінімум ще кілька днів, однак точна дата закінчення роботи експертів не називається.

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Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук». Всі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажира були громадянами Нідерландів. 38 загиблих були громадянами Австралії.

Літак впав у районі Шахтарська в зоні, що контролюється бойовиками.

Тіла загиблих перевезли в Нідерланди для проведення впізнання та експертиз.

24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.