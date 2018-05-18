Гриневич розповіла, у скількох країнах дітей до шкіл приймають за територіальним принципом

Гриневич зазначила, що у 16% європейських країн територіальний принцип не застосовується.

Міністерство освіти та науки України проаналізувало досвід 38 країн Європи у зарахуванні дітей до 1-го класу школи і визначило, що у 66% застосовують територіальний принцип - тобто, діти йдуть до школи, розташованої поблизу місця проживання.

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Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" розповіла очільниця МОН Лілія Гриневич, передає ТСН.

За її словами, у 18% країн взагалі не приймають на вільні місця дітей з інших районів.

"Тобто, у них немає вибору, це тільки твоя школа. Наприклад, у Франції ти мусиш обов'язково бути тільки біля своєї школи", - сказала міністр.

Гриневич зазначила, що у 16% європейських країн територіальний принцип не застосовується. Міністр стверджує, що в цих країнах "є незадоволення і багато критики при вступі".

Як повідомляв УНІАН, в Україні стартував набір першокласників за новими правилами. Тепер дітей повинні приймати до школи виключно за місцем проживання, а не за результатами співбесіди і тестування, як це було досі.