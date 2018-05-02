Нові правила набору в школу: як потрапити у перший клас (відео)
10:00, 02 травня 2018Суспільство
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В Україні стартував набір першокласників за новими правилами.
Нові правила набору в школу
Тепер дітей повинні приймати до школи виключно за місцем проживання, а не за результатами співбесіди і тестування, як це було досі.
Відзначимо, в першу чергу зараховуються діти, які проживають на території обслуговування установи. Також учні, у яких вже навчаються брати або сестри і діти працівників школи.
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Набір триватиме до 1 червня. А з початку літа, якщо залишаються вільні місця, зможуть бути зараховані і інші бажаючі вчитися саме в обраній школі, не за місцем проживання.
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