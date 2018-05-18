У Криму окупантам увімкнули гімн України

Безпілотник у кольорах українського прапора в окупованому Криму був виявлений співробітниками поліції.

В окупованому Сімферополі невідомі в День пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу запустили синьо-жовтий дрон.

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Як написав у Facebook кримський журналіст "Радіо Свобода" Антон Наумлюк, до безпілотника прикріпили акустичну колонку.

"У районі Свободи Сімферополя навпроти ТЦ "НоваЦентр" співробітниками поліції був виявлений безпілотник у кольорах українського прапора з прикріпленою до нього колонкою, з якої грав гімн України", - йдеться у його повідомленні.

Довідка УНІАН. 18 травня в Україні відзначається День пам'яті жертв геноциду кримських татар, а також День боротьби за права кримськотатарського народу.