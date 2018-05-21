"Не вірить в жодне правосуддя": адвокат розповів про готовність Сенцова голодувати "до кінця"

Адвокат найближчим часом намагатиметься зустрітися із Сенцовим, хоча прогнозує, що це буде нелегко.

Незаконно засуджений в РФ український режисер Олег Сенцов налаштований голодувати до кінця.

Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокат Сенцова Дмитро Дінзе заявив на брифінгу.

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«Він сказав, що буде голодувати до кінця. Можливо, до фатального кінця. Я йому пропонував юридично вирішити це питання, однак Олег сказав, що не вірить в жодне правосуддя», - сказав адвокат.

За словами Дінзе, цим голодуванням Сенцов намагається добитись не свого звільнення, в яке він уже не вірить, а звільнення інших 64 політичних бранців з російських в’язниць.

Також адвокат додав, що найближчим часом намагатиметься зустрітися із Сенцовим, хоча прогнозує, що це буде зробити нелегко. «Питання, чи дадуть побачення після досить тривалого часу з моменту оголошення Сенцовим голодування (з 14 травня - УНІАН), я поки не знаю, чи буде вирішене», - сказав Дінзе.

Як повідомляв УНІАН, 14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування, єдиною вимогою якого він назвав звільнення усіх 64 українських політв'язнів у Росії. Він сказав адвокату Дінзе, який відвідав його в колонії у місті Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ): «Якщо я помру перед чемпіонатом (чемпіонат світу з футболу 2018 року, що відбудеться в Росії 14 червня - 15 липня) або під час, буде резонанс на користь інших політв'язнів».