Голодування Сенцова: учасники АТО та діячі культури закликали цивілізований світ вплинути на Росію

Звернення буде перекладено на іноземні мови та передано до дипломатичних відомств всіх демократичних країн.

Учасники АТО та діячі культури звернулися до вищого керівництва України та світових лідерів із проханням підтримати незаконно засудженого в Росії українського кінорежисера та письменника Олега Сенцова, який 14 травня 2018 року оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити 64 українських політв'язнів.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву-звернення оприлюднили майданівець, учасник АТО (батальон "Донбас") Вадим Саввон, голова ГО воїнів-учасників АТО "Справедливість" Тарас Костанчук, кінопродюсер Андрій Суярко, голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко, журналіст, координатор кінопроектів Людмила Чичканьова.

"Мусимо визнати: так нахабно Росія поводиться і тому, що цивілізований світ, попри всю декларативну обуреність такими діями кремлівського лідера та його оточення, так і не знайшов поки що дієвих механізмів впливу на зміну ситуації", - йдеться у зверненні.

"Тому час зрозуміти: в долі політв'язнів , як і у пошуках рішень за багатьма іншими проблемами, зумовленими безкарною поведінкою Росії на міжнародній арені, обрано помилкову тактику і стратегію... Ми закликаємо усіх небайдужих людей і тих, хто наділений повноваженнями, докласти усіх зусиль, щоб переламати ситуацію. Невинно засуджені мають бути звільнені. На сьогодні це має стати одним із головних ультиматумів перед РФ на рівні будь-яких стосунків та перемовин із цією країною. Просимо підтримати наше звернення кожного свідомого громадянина України", - наголошується у тексті.

Як зазначив Костанчук, звернення буде перекладено на іноземні мови та передано до дипломатичних відомств всіх демократичних країн.

Як повідомляв УНІАН, раніше Сенцов повідомив про погіршення стану здоров’я.