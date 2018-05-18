Голодування Сенцова: учасники АТО та діячі культури закликали цивілізований світ вплинути на Росію
Учасники АТО та діячі культури звернулися до вищого керівництва України та світових лідерів із проханням підтримати незаконно засудженого в Росії українського кінорежисера та письменника Олега Сенцова, який 14 травня 2018 року оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити 64 українських політв'язнів.
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Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву-звернення оприлюднили майданівець, учасник АТО (батальон "Донбас") Вадим Саввон, голова ГО воїнів-учасників АТО "Справедливість" Тарас Костанчук, кінопродюсер Андрій Суярко, голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко, журналіст, координатор кінопроектів Людмила Чичканьова.
"Мусимо визнати: так нахабно Росія поводиться і тому, що цивілізований світ, попри всю декларативну обуреність такими діями кремлівського лідера та його оточення, так і не знайшов поки що дієвих механізмів впливу на зміну ситуації", - йдеться у зверненні.
"Тому час зрозуміти: в долі політв'язнів , як і у пошуках рішень за багатьма іншими проблемами, зумовленими безкарною поведінкою Росії на міжнародній арені, обрано помилкову тактику і стратегію... Ми закликаємо усіх небайдужих людей і тих, хто наділений повноваженнями, докласти усіх зусиль, щоб переламати ситуацію. Невинно засуджені мають бути звільнені. На сьогодні це має стати одним із головних ультиматумів перед РФ на рівні будь-яких стосунків та перемовин із цією країною. Просимо підтримати наше звернення кожного свідомого громадянина України", - наголошується у тексті.
Як зазначив Костанчук, звернення буде перекладено на іноземні мови та передано до дипломатичних відомств всіх демократичних країн.
Як повідомляв УНІАН, раніше Сенцов повідомив про погіршення стану здоров’я.