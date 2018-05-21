Чехія збирається прискорити процес працевлаштування українців

Передбачається збільшення кількості робочої сили з України з правом працевлаштування на два роки до 19 600 осіб.

Міністерство праці і соціальних справ Чеської Республіки готує програму, яка дозволить значно прискорити процес працевлаштування українців.

Про це 21 травня заявила очільниця чеського відомства Ярослава Нємцова, передає Радіо Свобода.

Читайте такожМайже 4 мільйони українців є трудовими мігрантами - дослідження

У Чехії зараз кількість вільних робочих місць досягла рекордного числа, незайнятими є понад 260 тисяч місць, заявила міністр Ярослава Нємцова. Це передусім медичні сестри і працівники соціальної сфери, а також робітники середньої технічної кваліфікації, будівельники.

Міністр праці Чехії Ярослава Нємцова минулого тижня відвідала Україну, зокрема, посольство Чехії в Україні, а також генеральне консульство у Львові, щоб домовитись про спрощення і прискорення процедури оформлення дозволу на працю.

Зокрема, передбачається збільшення кількості робочої сили з України з правом працевлаштування на два роки до 19 600 осіб.

Наразі в Чеській Республіці працює 374 тисячі іноземців, з них 280 тисяч – громадяни ЄС, 94 тисячі – громадяни з інших країн Європи та Азії. Українці з цієї кількості становлять 70 тисяч.

Раніше УНІАН повідомляв, що Литва встановить квоти для іноземних працівників на деякі професії у відповідь на зростання трудової міграції з України.