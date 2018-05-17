Литва встановить квоти для іноземних працівників через високу міграцію з України

У Литві продовжується зростання кількості водіїв та будівельників з України.

Литва встановить квоти для іноземних працівників на деякі професії у відповідь на зростання трудової міграції з України.

Як повідомляє Delfi, у зв'язку з інтенсивним зростанням масштабів імміграції з України, в середу уряд Литви вирішив встановити квоти для іноземних працівників на деякі професії.

"Може початися процес витіснення з ринку праці наших громадян, оскільки це дешевша робоча сила", - заявив у середу BNS після засідання уряду віце-канцлер Дейвідас Матульоніс.

Він зазначив, що зараз це питання найбільш актуальне через зростання кількості українських водіїв і будівельників. Минулого року робочі візи або посвідки на проживання на підставі роботи було надано майже 34,5 тис. іноземців, з них близько 20 тис. - громадянам України, повідомив Департамент міграції.

При цьому наголошується, що квоти не діятимуть щодо кваліфікованого персоналу. За встановлення квот відповідатиме Міністерство соціального захисту і праці, також планується залучити експертів з Центру науково-дослідного моніторингу та аналізу. Конкретні пропозиції буде висунуте до жовтня.

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Президент Литовської асоціації автоперевізників Linava Ерландас Мікенас заявив, що такі квоти для іноземних працівників можуть створити загрозу бізнесу.

"Квоти можуть іноді обмежувати кількість працівників, прийнятих транспортними компаніями в терміновому порядку. Сектор автодорожнього транспорту дуже динамічний, потребує швидкої адаптації учасників ринку до зміни ринкових умов", - сказав Мікенас.

За словами президента Linava, в Литві майже немає вільних водіїв вантажівок, через це їх доводиться наймати за кордоном. Уряд також вирішив посилити порядок відрядження громадян третіх країн до Литви - намічається повернутися до системи дозволів на роботу.

З іншого боку, уряд вирішив полегшити приїзд для громадян США, Японії, Південної Кореї, Канади, Австралії, Нової Зеландії - щодо них застосовуватимуться вимоги, подібні до тих, що висуваються до громадян Євросоюзу.

Матульоніс пояснив, що уряд також має намір скласти список затверджених "білих компаній" для видачі як національних багаторазових віз, так і посвідок на проживання, планується відмовитися від деяких надлишкових вимог надання документів. У цілому за перші чотири місяці до Литви прибули понад 12 тис. іммігрантів. Порівняно з колишніми роками цей показник збільшився удвічі.